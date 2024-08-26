Yozgat'ta meyvesi olan elma ağacı tekrar çiçek açtı - Son Dakika
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Yozgat'ta meyvesi olan elma ağacı tekrar çiçek açtı

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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan bir elma ağacı, üzerinde meyve bulunmasına rağmen çiçek açtı. Bu durum, ağaç sahibini şaşırttı ve mevsimlerin değiştiğini gösterdi.

26.08.2024 20:02
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Yozgat'ta meyvesi olan elma ağacı tekrar çiçek açtı

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde elma ağacı, üzerinde meyve varken aynı zamanda da çiçek açtı.

Çekerek ilçesinde Yunus Emre Mahallesi'nde Adnan Yılmaz isimli vatandaşın bahçesinde bulunan bazı elma ağaçları, hasat edilmeyi beklerken çiçek açtı. Havaların sıcak gitmesine bağlı olarak çiçek açtığı tahmin edilen ağaçların dallarında aynı anda elmanın da bulunması görenleri şaşırttı.

"Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyoruz"

Meyve bulunan ağaçta çiçek açmasının kendilerini hayrete düşürdüğünü ve ilk defa bu durumla karşılaştıklarını söyleyen Adnan Yılmaz, "Bahçemde birçok meyve ağacı var, ben ömrümde ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Ağustosun sonunda meyvesi olan elma ağacının çiçek açtığını gördüm. Bu durum gerçekten mevsimlerin değiştiğini gösteriyor bize. Aşırı sıcaklıktan mı yoksa başka bir durum var mı bilmiyorum ama ömrümüzde böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyoruz" dedi.

Yaklaşık bir ay sonra çiçek açan elma ağacının meyvesini yiyeceklerini de belirten Yılmaz, "Çiçeği fark edince bir araştırma yaptık, genelde budama yapıldığı zaman ağacın çiçek açtığını öğrendik ama biz budama da yapmadık. Eğer herhangi bir aksilik olmazsa bu ağaçtan taze meyve yiyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Çekerek, Yozgat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta meyvesi olan elma ağacı tekrar çiçek açtı - Son Dakika

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