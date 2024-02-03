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Yozgat'ta MHP Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta MHP Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Yozgat\'ta MHP Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Yozgat'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il, ilçe ve belde belediye başkan adayları Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen bir törenle tanıtıldı. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, tüm adaylara başarılar diledi ve Yozgat'ın MHP için önemini vurguladı. Konuşmaların ardından MHP adayları tanıtıldı ve sanatçı Ahmet Şafak konser verdi.

03.02.2024 18:37
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Yozgat'ta Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'ndaki tanıtım töreninde konuşan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, tüm adaylara başarılar diledi.

MHP için Yozgat'ın çok önemli olduğunu belirten Sedef, şöyle konuştu:

"Tarihinde Yozgat her zaman üç hilale sahip çıkmış, partimizin çok düşük oranlarda oy aldığı dönemde dahi milletvekilliği vermiştir, belediye başkanlığı vermiştir. Bugün de inanıyorum ki bu salonda bulunan ülküdaşlarımız, büyüklerimiz, analarımız, bacılarımız ve ülkü ocaklı gençlerimiz inandığı sürece Yozgat'ın bütün köşelerinde üç hilali burçlara dikeceğiz inşallah. Bu mücadelede sizlere güveniyoruz."

Alparslan Türkeş'in Yozgat'tan milletvekili olduğunu da hatırlatan Sedef, "Bununla da gurur duyuyoruz. Bugün 13 ilçe, 22 belde adayımızla karşınıza çıktık. MHP'nin belediye kazanması demek, insanlara oy verdi, vermedi ayrımı yapmak değil, Yozgat'ı bütünüyle kucaklamak ve birlik beraberlik içerisinde kendi memleketimize hizmet etmek demektir." dedi.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı da tüm belediye başkan adaylarına başarı temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından MHP il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı. Tanıtımın ardından sanatçı Ahmet Şafak konser verdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yozgat'ta MHP Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı - Son Dakika
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