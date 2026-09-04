Yozgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yozgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

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Yozgat kent merkezindeki Dörtyol mevkisinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Osman Seyran, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yozgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ali Osman Seyran idaresindeki çekme belgeli motosiklet, kent merkezindeki Dörtyol mevkisinde A.B'nin kullandığı 66 ADN 532 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Seyran, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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