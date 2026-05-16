Yozgat\'ta Öğrenci Servisi Kazası

16.05.2026 14:56
Saraykent'te öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 2 öğrenci ve şoförün cenazeleri defnedildi.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 2 öğrenci ve servis şoförünün cenazeleri toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Çiçekli Fatma Ali İçen İlk ve Ortaokulu 4. sınıf öğrencisi Zennure Özdemir ve 2. sınıf öğrencisi Çınar Şahin ile servis şoförü Şeref Şahin'in (58) cenazeleri, Yozgat Adli Tıp Kurumundan alınarak Çiçeklihöyüğü köyüne getirildi.

Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından öğrenciler ve şoförün cenazeleri köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, öğrencilerden Çınar ve dedesi şoför Şeref Şahin, yan yana defnedildi.

Cenaze törenine, ölenlerin aileleri ve yakınları, Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, çevre ilçe belediye başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çiçekli Fatma Ali İçen İlk ve Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Samet Cantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin çok zeki ve çalışkan olduğunu belirterek çok üzgün olduklarını söyledi.

Saraykent ilçesinden dün Söğütlü köyüne seyir halinde olan Şeref Şahin idaresindeki 66 ADT 198 plakalı öğrenci servisi, köy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada öğrenciler Şahin ve Özdemir ile servis şoförü hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci yaralanmıştı.

Kaynak: AA

