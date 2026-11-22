Yozgat'ta Öğretmenler Günü yürüyüşüne 50 öğretmen ve Milli Eğitim Müdürü katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 50 öğretmen, Çamlık Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. "Doğayla Sağlıkla" temalı yürüyüşe İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk de katıldı; öğretmenler parkın doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.
Yozgat'ta öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çamlık Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
"Doğayla Sağlıkla" temasıyla bir araya gelen 50 öğretmen, Çamlık Milli Parkı'nda yürüyüş yaptı.
Doğayla iç içe vakit geçiren öğretmenler, yürüyüş boyunca milli parkın doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk ve öğretmenler katıldı.
Kaynak: AA
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