Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Çarpışmanın ardından otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaralı sürücü Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
B.Ç'nin kullandığı 34 MTG 779 plakalı otomobil, Atatürk Yolu Cemil Çiçek Bulvarı'nda C.Ş. yönetimindeki 66 DU 537 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaralanan sürücü C.Ş, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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