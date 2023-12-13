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Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Z.Ç. (38) idaresindeki 66 DY 822 plakalı otomobil, Yozgat- Sivas kara yolu Çalatlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan G.S. (25) ve E.A.(26) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika