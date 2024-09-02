Yozgat\'ta Otomobilin Yakıt Deposunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yozgat'ta otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.
Çayıralan ilçesinde bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada, aracın yakıt deposunda 31 paket halinde 12 kilo 888 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.D. (32) ve B.D'nin (36) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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