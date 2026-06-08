Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
E.B.'nin kullandığı 66 LP 067 plakalı otomobil, Şehit Mustafa Üngör Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Aydıncık'ta Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobilde 5 Yaralı - Son Dakika
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