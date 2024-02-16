Yozgat'ta Sahte İçki Operasyonu: Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yozgat'ta Sahte İçki Operasyonu: Gözaltına Alındı

Yozgat\'ta Sahte İçki Operasyonu: Gözaltına Alındı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde evinde sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesinde S.Ç'nin evinde ticari amaçlı içki ürettiği bilgisi aldı. Operasyon sonucunda 10 litre sahte içki, 18 litre etil alkol ve 18 anason kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

16.02.2024 10:39
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde evinde sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesinde S.Ç'nin evinde ticari amaçlı içki ürettiği bilgisi aldı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 10 litre sahte içki, 18 litre etil alkol ve 18 anason kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Sarıkaya, Yozgat, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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