Yozgat'ta Salyangoz Fosili Bulundu - Son Dakika
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Yozgat'ta Salyangoz Fosili Bulundu

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Yozgat'ta Lokman Atıl, hayvan otlatırken 4.5 kilo ağırlığında bir fosil buldu ve incelenmesini istedi.

14.10.2024 21:55
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Hayvan otlatırken fosil buldu

YOZGAT - Yozgat'ta yaşayan Lokman Atıl (45), hayvan otlattığı sırada doğada 4.5 kilo ağırlığında deniz salyangozuna benzer bir fosil buldu. Atıl, bulunan fosilin kaç milyon yıl öncesine ait olduğunun araştırılıp incelenmesini istedi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında uzun yıllar çobanlık yapan 45 yaşındaki Lokman Atıl, kabuklu ve kabuksuz yumuşakçalar, deniz mineralleri, midyeler ve salyangoz fosilleri kalıntılarının oldukça fazla rastlanıldığı kasabada, 4.5 kilo ağırlığında deniz salyangozuna benzer fosil buldu. Kasabada hayvan otlattığı sırada bulduğu fosili koleksiyonuna katan Atıl, fosilin incelenip ne olduğu ve hangi döneme ait olduğuna dair bilimsel bir araştırılmanın yapılmasını istedi.

Bu zamana kadar bu denli büyüklükte bir fosili kasabalarında ilk kez gördüğünü belirten Atıl, fosilin 4.5 kilo geldiğini söyledi. Atıl, "Doğada birçok kez fosile denk geldik ama bu denli büyüğüne ilk kez denk geldik. Bunu hayvan otlatırken buldum. 4.5 kilo üzerinde geliyor. Bu kadar büyük fosilin bulunmasına şaşırdık. Yetkililerin bu fosili gelip incelemelerini istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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