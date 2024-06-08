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Yozgat'ta şiddetli yağış sonrası Yerköy ilçesi göle döndü

YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde akşamüzeri başlayan şiddetli yağış, ilçenin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açtı. Birçok cadde ve sokak su altında kalırken, araçlar suya gömüldü, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin sağanak uyarısında bulunduğu Yozgat'ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda iş yerine su doldu. Özellikle Hükümet Caddesinde araçlar sular içerisinde ilerlemekte zorlandı.

Yerköy Belediyesi ekipleri sağanak sonrası göle dönen cadde ve sokaklarda tahliye çalışması başlattı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise her yağış sonrası yolların göle döndüğünü söylerek mağdur olduklarını belirtti.