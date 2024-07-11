Yozgat'ta sokak hayvanları için 'Evcil köy' kuruluyor - Son Dakika
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Yozgat'ta sokak hayvanları için 'Evcil köy' kuruluyor

Yozgat Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının doğal ortamlarında refah ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için 'Evcil Köy' projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında veteriner kliniği, barınma ve beslenme imkanları sağlanacak.

11.07.2024 12:48  Güncelleme: 12:53
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Yozgat'ta sokak hayvanları için "Evcil köy" kuruluyor

YOZGAT - Sokak hayvanlarının doğal ortamlarında refah ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için Yozgat Belediyesi tarafından "Evcil Köy" projesi hayata geçiriliyor.

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, seçim vaatleri arasında yer alan sokak hayvanları için "Evcil Köy" projesini başlattı. Sağlıksız barınaklar yerine daha doğal ve sağlıklı bir ortamda sokak hayvanlarının yaşamalarını sağlamak amacıyla kurulacak proje içerisinde yer alan veteriner kliniğinde, hayvanlara tıbbi ve acil müdahale imkanı sağlanacak. Geniş bir alanda her türlü barınma ve beslenme imkanının sağlanacağı proje çerçevesinde evcil köyde sağlıklı mama üretimi de yapılacak.

Sokak hayvanlarına karşı toplumsal duyarlılığın oluşacağı proje, Türkiye'de ilk olacak ve tüm illere örnek teşkil edecek.

Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı içerisinde 40 dönüm alana gerçekleştirilecek "Evcil Köy" projesini yerinde inceleyen Başkan Arslan, ilgililerden bilgi aldı. Arslan projenin en kısa sürede hayata geçirilerek sokak hayvanlarının hizmetine sunulacağını ifade etti.

"Sokak hayvanlarına merhametle yaklaşılması kanaatindeyiz"

Sokak hayvanları konusunun son dönemde fazlaca tartışıldığına değinen Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, "Bu konu ile ilgili çok farklı görüşler var. Kimisi uyutulmasından bahsediyor kimisi itlafından bahsediyor kimisi de daha farklı yaklaşıyor. Biz Yozgat Belediyesi olarak sokak hayvanlarına karşı daha çok merhametle yaklaşılması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü onları Cenabı Hakk'ın bizim merhametimize sınadığı bir alan olarak görüyoruz. Bu yüzden biz seçim kampanyamızda bir proje açıkladık ve söz verdik. Projemizin adı "Evcil köy" idi. Biz burada bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Burada iki bölüm olacak. Birisi köpeklerin barındırıldığı, beslendiği bölümler. Diğeri de kedilerin daha ayrı bir bölümde barındırılıp, beslendiği, tedavisinin yapıldığı bölüm olacak. Burası yapacağımız ilavelerle birlikte 35-40 dönümlük bir arazi olacak. Şu an da birtakım çalışmalar yapılıyor ama istediğimiz seviyede değiliz. Çünkü burada gerçekleştirecek olduğumuz inşaatlar var. Gerçekleştirecek olduğumuz yapılar var. Proje tamamlandığında burada güzel bir idari binamız olacak. Hayvanlara her türlü müdahalenin yapılabileceği bir klinik binamız olacak. Aynı zamanda hayvanların yemek ihtiyaçlarını karşılamak için de burada mama üretimi de yapacağız. Dolayısıyla sokak hayvanlarını toplumdan biraz daha uzakta ama kendi doğal ortamlarında barınmalarını, beslenmelerini sağlayabileceğiz ve ben bunun Türkiye'ye örnek bir proje olacağına inanıyorum." dedi.

"Biz hayvanları uyutmayı hiçbir zaman düşünmüyoruz"

Sokak hayvanlarının uyutulması kararını Yozgat Belediyesi olarak hiçbir zaman düşünmediklerini de ifade eden Başkan Arslan, " Biz hayvanları uyutmayı ya da öldürmeyi hiçbir zaman düşünmüyoruz, düşünmeyeceğiz. Çünkü böyle bir şeye hakkımız olmadığını düşünüyoruz. Mutlaka bunun gerekli olduğu durumlar olabilir. Yani çok saldırgan, çok hasta ya da farklı özel durumlar olabilir. Onun zaten veteriner hekim arkadaşlarımız kararını verir. Onlarla ilgili değişik uygulamalar olabilir ama genel olarak söylediğimiz zaman bizim bu hayvanları yok etmeye, öldürmeye hakkımız olmadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta sokak hayvanları için 'Evcil köy' kuruluyor - Son Dakika

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