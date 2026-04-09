Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta Taşkın, Köy Yolu Kapandı

09.04.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdağmadeni'nde sağanak sonrası dere taştı, köy yolu ulaşıma kapandı, evler zarar gördü.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağının taşması sonucu köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

Yukarıçulhalı köyünde etkili olan sağanağın ardından Göndelen Vadisi'ndeki dere yatağının taşması sonucu köy yolu su altında kaldı. Taşkın nedeniyle 3 ahır ve 2 evi su bastı.

Ulaşıma kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla tekrar açılırken ekiplerin, köydeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Muhtar Baki Varol, yağışın ardından köyde taşkınların meydana geldiğini söyledi.

Sel sonrası yetkililere bilgi verdiklerini belirten Varol, "Şu anda ekipler çalışıyor, sıkıntılarımız azaldı. Köyde 3 ahıra su doldu, bir köylümüzün samanları su altında kaldı. Köylülerimizin yardımıyla ahırların önüne kum ve saman doldurarak hayvanları kurtardık." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:32:44. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.