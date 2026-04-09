Yozgat'ta Taşkın, Köy Yolu Kapandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağının taşması sonucu köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

Yukarıçulhalı köyünde etkili olan sağanağın ardından Göndelen Vadisi'ndeki dere yatağının taşması sonucu köy yolu su altında kaldı. Taşkın nedeniyle 3 ahır ve 2 evi su bastı.

Ulaşıma kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla tekrar açılırken ekiplerin, köydeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Muhtar Baki Varol, yağışın ardından köyde taşkınların meydana geldiğini söyledi.

Sel sonrası yetkililere bilgi verdiklerini belirten Varol, "Şu anda ekipler çalışıyor, sıkıntılarımız azaldı. Köyde 3 ahıra su doldu, bir köylümüzün samanları su altında kaldı. Köylülerimizin yardımıyla ahırların önüne kum ve saman doldurarak hayvanları kurtardık." dedi.