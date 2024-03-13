Yozgat'ta Tefecilik Yaptıkları İddiasıyla Gözaltına Alınan 6 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta Tefecilik Yaptıkları İddiasıyla Gözaltına Alınan 6 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Yozgat\'ta Tefecilik Yaptıkları İddiasıyla Gözaltına Alınan 6 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Yozgat ve Ankara'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli, nakit para karşılığında senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok belge ve para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.03.2024 17:09  Güncelleme: 17:09
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Yozgat'ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yozgat ve Ankara'da tefecilik yaptıkları, nakit para ihtiyacı olanlara para verdikleri, karşılığında muvafakatname ve yüksek meblağlarda senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar M.K, S.K, L.K, A.R.K, T.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 45 noter satış sözleşmesi, 12 senet karşılığı tutanak, 4 vekaletname, 205 senet, çek, 192 tapu senedi, 15 ajanda, 6 telefon, tabanca, 16 bin 610 dolar ve 125 avro ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yozgat, Ankara, Güvenlik, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Tefecilik Yaptıkları İddiasıyla Gözaltına Alınan 6 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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