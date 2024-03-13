Yozgat\'ta Tefecilik Yaptıkları İddiasıyla Gözaltına Alınan 6 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Yapay Zeka Yasasını Onayladı

Avrupa Parlamentosu, dünyada yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar getiren ilk yasal düzenleme olan Avrupa Yapay Zeka Yasasını onayladı. Yeni yasa ile insan haklarını tehdit eden yapay zeka uygulamaları yasaklanacak ve yüz tanıma amaçlı veri tabanı oluşturan sistemler de dahil olmak üzere sınırlamalar getirilecek. Yasa, biyometrik tanımlama sistemlerinin kullanımını terör saldırısı veya kayıp gibi olağan dışı durumlar ve adli makamların izniyle sınırlayacak. Ayrıca, yapay zeka sistemlerinin kullanıldığı yaşamsal öneme sahip alanlarda da düzenlemeler içerecek. Yasayı ihlal eden şirketlere para cezası uygulanabilecek.