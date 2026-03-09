Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki araçla Yozgat'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli araçları Sekili köyü mevkisinde ve Sorgun ilçe girişinde durdurdu. Araçlarda ve zanlıların üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K. ve F.C.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.