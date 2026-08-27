Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 4 gram kokain ele geçirildi.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir şüphelinin evinde uyuşturucu bulundurduğu ve kullandığı bilgisine ulaşıldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 4 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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