Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri 2 otomobilde yaptığı aramada, çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirdi.
Araçlardaki 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şefaatli ilçesinde durdurulan araçtaki şüpheliler M.D. ve F.K'nin üzerinde ruhsatsız tabanca, bıçak ve 5,14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?