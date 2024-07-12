Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen M.K. ve Ş.Y. isimli şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 bin 579 uyuşturucu hap, 4 bin lira nakit para ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

12.07.2024 09:53
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Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından kent merkezine uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüpheliler M.K. ve Ş.Y'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 2 bin 579 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

Operasyon, Yozgat, Yargı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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