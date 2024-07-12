Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncel

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından kent merkezine uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüpheliler M.K. ve Ş.Y'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 2 bin 579 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.