Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.K'nin adresine operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan ev ve işyeri aramasında 2 bin 407 uyuşturucu hap ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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