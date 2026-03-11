Yozgat'ta Veli Okul Müdürünü Darbetti

Yozgat'ta okul müdürünü darbederek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan veli tutuklandı.
Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Ö.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir, dün tartışan iki öğrenciyi uyarmış, olayın ardından okula gelen bir öğrencinin ağabeyi, müdürü odasında darbederek kaçmıştı.
Yaralanan Bilir, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli ise bir süre sonra yakalanmıştı.
