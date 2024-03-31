Yozgat\'ta Yerel Seçimlerde İlk Sonuçlar Açıklandı

31 Mart yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 20.01 itibarıyla Yozgat'ta sandıkların yüzde 7.54'ü açıldı. Sayılan oylara göre Yeniden Refah Partisi yüzde 34.89 ile birinci sırada bulunuyor.
Yozgat Belediye Başkanlığıye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:
Yeniden Refah Partisi yüzde 34.89, AK Parti yüzde 31.12, MHP 28.89, CHP 3.51, İYİ Parti 1.47
Yozgat'ta oy sayma işlemleri devam ediyor.
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Sharp'ın yeni yaşlı telefonu Basio Active 2, su ve sabunla yıkanabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihaz, bilinmeyen numaralardan arayanları otomatik olarak kaydediyor ve sakıncalı numaraları engelliyor. Bu özelliklerle yaşlıları dolandırıcılık vakalarından koruması bekleniyor. Fiziksel tuşlara sahip olan cihaz, kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ve görülmesi daha kolay ikonlarıyla yaşlılar tarafından olumlu karşılanıyor. Ayrıca yapay zeka destekli bir telesekreter de bulunuyor. Basio Active 2'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil.
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