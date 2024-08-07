Yozgat'ta yerli tohum nohut çeşitlerinin hasadı tamamlandı - Son Dakika
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Yozgat'ta yerli tohum nohut çeşitlerinin hasadı tamamlandı

Yozgat'ta yapılan deneme ekimlerinin ardından yerli tohum nohut çeşitlerinin hasadı tamamlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, çiftçilere yeni yerli çeşitleri ekmelerini tavsiye etti.

07.08.2024 15:08
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Yozgat'ta deneme ekimi yapılan yerli tohum nohut çeşitlerinin hasadının tamamlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yazılı açıklamasında, yerli nohut çeşitlerini tanıtmak ve ekimini yaygınlaştırmak amacıyla uygulanan demonstrasyonların hasadının yapıldığını belirtti.

Yozgat'ın yemeklik dane baklagil üretiminde ülke çapında önemli üretim alanı barındırdığını ve en çok nohut ekildiğini aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"En çok ekilen bu üründeki artış hem çiftçimizin gelirini yükseltecek hem de ülke üretiminin artışına katkıda bulunacak. Amacımız Bakanlığımızın araştırma kuruluşları ve özel sektörce geliştirilmiş daha iyi verim ve kalite özelliğine sahip yerli ve milli tohumlarımızı çiftçilerimize tanıtmak, kullanımını artırmak ve ilimizde yerli tohumlarımızla üretimi ve verimi artırmaktır. Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescillenen Çiftçi, Nihatbey, Atabay, Karlı, Tunç, Bayrak, Caner, Sezgin, Seçkin ve İnci çeşitlerinin ekim ve üretimi yapıldı. Bu sene yaşanan olumsuz iklim faktörleri nedeniyle üretimde bir takım zorluklar yaşandı. Zamanında ilaç atılan tarlalarda bu zarar en aza indirildi. Bu çeşitlerden dekarda 80 ile 150 kilogram verim aldık. Çiftçilerimize yeni yerli çeşitleri ekmelerini tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta yerli tohum nohut çeşitlerinin hasadı tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta yerli tohum nohut çeşitlerinin hasadı tamamlandı - Son Dakika
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