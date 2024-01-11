Yozgat'ta yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu

Etkili olan kar yağışı sonrası Yozgat beyaza büründü

YOZGAT - Yozgat'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü, kentte sis etkili oldu.

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde aralıklarla süren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kentte çatılar ve araçların üzeri karla kaplandı. İlde hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Türkiye'nin ilk Milli Parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı ve Nohutlu Tepesinde vatandaşlar kar ve sis eşliğinde öz çekim yaptı.

Yozgat'ta sıcaklığın eksi derecelere düştüğünü söyleyen vatandaşlardan Fatma Doruk, "Yozgat'ta bugün karla birlikte sis var, ancak eski kar yağışı şu an yok yoğun kar yağışını bekliyoruz." dedi.