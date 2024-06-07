Yozgat'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 7 araç karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen yetkililer tarafından yaralılar hastanelere sevk edildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da kaza yerine gelerek yaralıları ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

07.06.2024 02:31
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YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Sorgun ilçesindeki Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Peş peşe meydana gelen ve 7 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada İlhami Altuntaş (38) isimli kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesinin ardından Sorgun Devlet Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhami Altuntaş'ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

VALİ KAZA YERİNE GELDİ

Kaza sonrası bölgeye gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazada yaralanan vatandaşların Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındığını belirtti. Özkan, kaza yerinden ayrıldıktan sonra Sorgun Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Yozgat\'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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