Yozgat Valiliği Aydıncık'ta yaklaşık 4 bin 875 metrekarelik alanda çökme tespit etti - Son Dakika
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Yozgat Valiliği Aydıncık'ta yaklaşık 4 bin 875 metrekarelik alanda çökme tespit etti

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Yozgat Valiliği Aydıncık\'ta yaklaşık 4 bin 875 metrekarelik alanda çökme tespit etti
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Yozgat Valiliği, Aydıncık Baydiğin'deki tarım arazilerinde 24 Ekim'de oluşan çökme ve yarıkların yaklaşık 4 bin 875 metrekareyi etkilediğini bildirdi. İncelemelerde zemin hareketlerinin kömür ocağına doğru geliştiği, çiftçilerden çatlak ve çökmelerden uzak durmaları istendi.

Yozgat Valiliği, Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesindeki tarım arazilerinde meydana gelen çökme ve yüzey yarıklarının yaklaşık 4 bin 875 metrekarelik alanı etkilediğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 24 Ekim'de yaşanan olaya ilişkin bölgedeki zemin hareketlerinin yerinde incelendiği belirtildi.

İncelemelerde özellikle kömür ocağı sınırına yakın bölgelerde derin çatlaklar, çökmeler ve zemin bozulmalarının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 4 bin 875 metrekarelik alanı etkileyen zemin hareketlerinin, alt kotta bulunan kömür ocağı sahasına doğru gelişim gösterdiği değerlendirilmiştir. Olası heyelan riskine karşı, belirtilen bölgede tarım arazisi bulunan çiftçilerimizin özellikle dikkatli olmaları, çatlak ve çökmelerin görüldüğü alanlardan uzak durmaları ve yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları önemle duyurulur."

Kaynak: AA
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