Yozgat ve Çayıralan orman işletmelerinde 2027 bütçe hazırlıklarında yangınla mücadele öncelikli
Yozgat ve Çayıralan orman işletme müdürlüklerinin 2027 yılı bütçe hazırlık çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda üretim, ağaçlandırma, orman yangınlarıyla mücadele, bakım ve gençleştirme ile orman köylülerine yönelik faaliyetler değerlendirilerek ihtiyaç ve öncelikler belirlendi. Hazırlanan bütçe planlamalarıyla ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
Yozgat ve Çayıralan orman işletme müdürlüklerinin 2027 yılı bütçe hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.
Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2027 yılı bütçe hazırlıkları yapıldı.
Çalışmalarda üretim, ağaçlandırma ve rehabilitasyon, orman yangınlarıyla mücadele, bakım ve gençleştirme ile orman köylülerine yönelik faaliyetler değerlendirilerek ihtiyaç ve öncelikler belirlendi.
Hazırlanan bütçe planlamalarıyla ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere daha sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor.
Doğal zenginliklerin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar 2027 yılında da sürdürülecek.
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