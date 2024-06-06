Yozgat ve Tokat\'ta Bahar Çiçekleriyle Renklendi

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Yozgat'ın Çekerek ile Tokat'ın Zile ilçelerinin doğası, bahar yağışlarının ardından açan çiçeklerle rengarenk oldu.

Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kesiştiği bölgelerde açan gelincik ile farklı türdeki sarı, mavi ve beyaz çiçekler, doğaya güzellik kattı.

Rengarenk olan doğada gezintiye çıkan aileler, güzel manzarada fotoğraf çektirdi.

Zile'ye bağlı Yücepınar köyü Muhtarı Elif Kaygusuz, AA muhabirine, bahar mevsiminin renkli geçtiğini belirterek, "Bu aralar doğa hakikaten çok güzelleşti. Köyümüzün yoluna girdiğimizde bizi çiçekler karşılıyor. Etraf çeşitli çiçeklerle kaplı. Gezmek ve dolaşmak insanı dinlendiriyor." dedi.