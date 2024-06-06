Yozgat ve Tokat'ta Bahar Çiçekleriyle Renklendi - Son Dakika
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Yozgat ve Tokat'ta Bahar Çiçekleriyle Renklendi

Yozgat ve Tokat\'ta Bahar Çiçekleriyle Renklendi

Yozgat'ın Çekerek ile Tokat'ın Zile ilçelerinde bahar yağışlarının ardından açan çiçekler, doğayı renklendirdi. Gelincikler ve farklı türdeki sarı, mavi ve beyaz çiçekler, bölgede güzel bir manzara oluşturdu. Aileler, renkli doğada gezinti yaparak fotoğraf çektirdi. Yücepınar köyü Muhtarı Elif Kaygusuz, doğanın güzelliğini ve dinlendirici etkisini vurgulayarak, köylerinin çiçeklerle kaplı olduğunu söyledi.

06.06.2024 13:05
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Yozgat'ın Çekerek ile Tokat'ın Zile ilçelerinin doğası, bahar yağışlarının ardından açan çiçeklerle rengarenk oldu.

Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kesiştiği bölgelerde açan gelincik ile farklı türdeki sarı, mavi ve beyaz çiçekler, doğaya güzellik kattı.

Rengarenk olan doğada gezintiye çıkan aileler, güzel manzarada fotoğraf çektirdi.

Zile'ye bağlı Yücepınar köyü Muhtarı Elif Kaygusuz, AA muhabirine, bahar mevsiminin renkli geçtiğini belirterek, "Bu aralar doğa hakikaten çok güzelleşti. Köyümüzün yoluna girdiğimizde bizi çiçekler karşılıyor. Etraf çeşitli çiçeklerle kaplı. Gezmek ve dolaşmak insanı dinlendiriyor." dedi.

Kaynak: AA

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