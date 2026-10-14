Yozgat Yerköy\'de cenaze törenine giden minibüs devrildi, 8 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Y.C. (60) idaresindeki 45 AOT 786 plakalı minibüs, Ankara-Yozgat kara yolu Üçevler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan F.C, E.C, S.C, N.S, H.C, G.C. ve A.G. sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüstekilerin cenaze törenine katılmak üzere İzmir'den Giresun'a gittikleri öğrenildi.