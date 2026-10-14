Yozgat Yerköy'de cenaze törenine giden minibüs devrildi, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yozgat Yerköy'de cenaze törenine giden minibüs devrildi, 8 kişi yaralandı

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Yozgat Yerköy\'de cenaze törenine giden minibüs devrildi, 8 kişi yaralandı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; minibüstekilerin İzmir'den Giresun'a cenaze törenine gittiği öğrenildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Y.C. (60) idaresindeki 45 AOT 786 plakalı minibüs, Ankara-Yozgat kara yolu Üçevler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan F.C, E.C, S.C, N.S, H.C, G.C. ve A.G. sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüstekilerin cenaze törenine katılmak üzere İzmir'den Giresun'a gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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