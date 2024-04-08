YSK, 11 ilçede yapılan itirazları reddetti

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 ilçede seçimlerle ilgili yapılan itirazları reddetti.

YSK, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik itirazları görüşmeye devam ediyor. Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa Eyyübiye'de seçimlerin iptal edilmesi talebi, CHP'nin Yozgat Boğazlıyan'da seçimin yenilenmesi talebi, DEM Parti'nin Ağrı Hamur'da oyların yeniden sayılması talebi ve MHP'nin Kırşehir Mucur'da oyların yeniden sayılması talebi Kurul tarafından reddedildi.

YSK; AKP'nin Aydın Koçarlı'da oyların yeniden sayılması talebini, CHP'nin Aydın İncirliova'da oyların yeniden sayılması talebini, MHP'nin Çorum Bayat'ta oyların yeniden sayılması talebini, AKP'nin Nevşehir merkezde tüm oyların yeniden sayılması talebini ve AKP'nin Isparta Yalvaç'ta oyların yeniden sayılması talebini de reddetti.

Kurul, MHP'nin Siirt Baykan'daki talebini ve AKP'nin Kırklareli Üsküp'de oyların yeniden sayılması talebini de kabul etmedi.