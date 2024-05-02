YSK, 31 Mart seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak - Son Dakika
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YSK, 31 Mart seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak

YSK, 31 Mart seçim sonuçlarını 6 Mayıs\'ta açıklayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu. YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından başlayan itiraz süreci 1 Nisan'dan bu yana devam ediyor.

02.05.2024 17:21
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak.

Türkiye, 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmişti. YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından, itiraz süreci başlamıştı.

1 Nisan'dan bu yana itirazlarla ilgili mesai yapan YSK'nin, 6 Mayıs'ta kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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