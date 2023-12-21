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YSK, 31 Mart yerel seçimleri için oy verme saatlerini ve yasakları belirledi - Son Dakika
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YSK, 31 Mart yerel seçimleri için oy verme saatlerini ve yasakları belirledi

YSK, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatlerini ve sonrasında uygulanacak yasakları belirledi. Oy verme günü saat 06.00'dan gece 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve tüketimi yasak olacak. Ateşli silahlar, patlayıcı maddeler ve kesici-delici aletler taşınamayacak. Umumi eğlence yerleri kapalı kalacak ve seçim sonuçlarıyla ilgili yayınlar saat 21.00'e kadar yapılamayacak. YSK, yayınların serbest bırakılmasına karar verebilecek.

YSK, 31 Mart yerel seçimleri için oy verme saatlerini ve yasakları belirledi
21.12.2023 - 01:45,
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerin yapılacağı 31 mart 2024 Pazar günü oy verme saatleri ve sonrasında uygulanacak yasakları belirledi. YSK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, 31 Mart Pazar günü saat 06.00'dan gece 23: 59'a kadar; alkollü içki satılması içilmesi ve yasak olacak. Ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, kesici ve delici aletler taşınamayacak. Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Saat 21.00'e kadar seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yapılamayacak, ancak YSK, 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verebilecek.

YSK'nın 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde oy verme süresi ve sonrasında uygulanacak yasaklarla ilgili kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. YSK'nın kararıyla oy verme günü saat 06.00'dan gece 23.59'a kadar uygulanacak yasaklar şöyle:

Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında hiç kimse, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasaklarına ve kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafindan seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafindan seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili bütün yayınlar serbest olacak. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nca gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Kaynak: ANKA
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Yüksek Seçim Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK, 31 Mart yerel seçimleri için oy verme saatlerini ve yasakları belirledi - Son Dakika


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