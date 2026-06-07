6 Belde ve 362 Mahallede Oy Verme İşlemi Sona Erdi... Ysk Başkanı Mutta: "Seçimler Sorunsuz Şekilde Tamamlandı" - Son Dakika
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6 Belde ve 362 Mahallede Oy Verme İşlemi Sona Erdi... Ysk Başkanı Mutta: "Seçimler Sorunsuz Şekilde Tamamlandı"

07.06.2026 18:03  Güncelleme: 19:16
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YSK Başkanı Serdar Mutta, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlerde 371 bin 870 kayıtlı seçmenin oy kullandığını ve sürecin sorunsuz tamamlandığını açıkladı.

(ANKARA) - YSK Başkanı Serdar Mutta, 6 belde ve 362 mahallede saat 08.00'de başlayan ara seçime ilişkin, "Toplam bin 164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmen ile oy verme işlemi gerçekleştirilmiştir. YSK tarafından, oy verme süreci boyunca seçimlerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, seçim iş ve işlemlerinin genel olarak sorunsuz şekilde tamamlandığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçiminin sona erdiğini açıkladı.

Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tokat ili Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri, Tokat ili Almus ilçesine bağlı Bağtaşı Beldesi, Tokat ili Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu Beldesi, Gümüşhane ili Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ve Nevşehir ili Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen belediye başkanlığı/belediye meclis üyeliği ara seçimleri ile ülke genelinde 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam bin 164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmen ile oy verme işlemi gerçekleştirilmiştir, seçim takviminde belirlenen saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona ermiştir."

"SAYIM DÖKÜM İŞLEMİ BAŞLADI"

Yüksek Seçim Kurulu tarafından, oy verme süreci boyunca seçimlerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, seçim iş ve işlemlerinin genel olarak sorunsuz şekilde tamamlandığı tespit edilmiştir. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık kurulları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sayım ve döküm işlemlerine başlamıştır. Sayım ve döküm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, sandık sonuç tutanakları sandık kurulu üyeleri tarafından düzenlenerek imza altına alınacaktır. Düzenlenen sandık sonuç tutanaklanına ilişkin veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda seçim bilişim sistemine aktarılacaktır. Demokratik sürece katılım gösteren vatandaşlarımıza, seçim görevlilerine, sandık kurulu üyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ve tüm görevlilere teşekkür ederiz. Şahsım ve Yüksek Seçim Kurulu adına sonuçların Milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 6 Belde ve 362 Mahallede Oy Verme İşlemi Sona Erdi... Ysk Başkanı Mutta: 'Seçimler Sorunsuz Şekilde Tamamlandı' - Son Dakika

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