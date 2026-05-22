YSK, CHP'nin İtirazını Oy Birliğiyle Reddetti
YSK, CHP'nin İtirazını Oy Birliğiyle Reddetti

22.05.2026 20:52
YSK, CHP'nin olağan kurultayına ilişkin itirazını reddetti, delegelerin mazbataları geçersiz.

Haber: Esra TOKAT - Kamera: Eylem Ladin Değer

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği "mutlak butlan" ve ihtiyati tedbir kararına karşı CHP'nin yaptığı, "delegelerin mazbatalarının geçerliliğinin ve seçilenlerin görevlerinin devam ettiğinin tespit edilmesi" taleplerini oy birliğiyle reddetti.

YSK, CHP'nin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, "mutlak butlan" ve ihtiyati tedbir kararına karşı yaptığı itiraz başvurusunu görüşmek üzere saat 17.30'da toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından YSK Başkanı Serdar Mutta, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Mutta, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla ilgili, CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ile CHP vekili Avukat Kadri Gökhan Sultan'ın bazı dilekçeler verdiğini, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararının da Kurul'a dün akşam sistem üzerinden gönderildiğini söyledi.

Başkan Mutta, Yakupoğlu tarafından verilen dilekçedeki, "CHP 22. Olağanüstü Kurultayı, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul İl Kongresi, 19 Ekim 2025 tarihli CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ile 28-30 Kasım 2025'teki 39. Olağan Kurultay'da yapılan seçimlerin, bu süreçte seçilen delegelerin mazbatalarının geçerliliğinin ve seçilenlerin görevlerinin devam ettiğinin tespit edilmesi" taleplerinin reddedildiğini bildirdi.

CHP'NİN YSK TEMSİLCİSİ YAKUPOĞLU'NUN GÖREVİ KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN SONLANDIRILDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti avukatı olarak görevlendirdiği Avukat Kadri Gökhan Sultan imzasıyla sunulan dilekçede de "Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından YSK temsilciliği görevinin sonlandırıldığı ve bu nedenle kurul nezdindeki başvurularının dikkate alınmaması gerektiği" yönündeki taleplerin yer aldığını kaydeden Mutta, "ilk başvuru hakkında verilen 'ret' kararı nedeniyle, bu talep yönünden ayrıca karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiğini" söyledi.

YSK Başkanı Serdar Mutta, YSK Başkanlığı'na, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından gönderilen 21 Mayıs 2026 tarihli yazı ile ilgili de "Hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası konusunda Kurulumuza, Anayasa ve yasalarla verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine oy birliğiyle karar verilmiştir" dedi.

Mutta, kararın gerekçesinin daha sonra yazılacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

