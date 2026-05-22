Ysk, CHP'nin "Mutlak Butlan" Başvurusunu Görüşmek Üzere Toplandı

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin "mutlak butlan" ve ihtiyati tedbir kararına karşı yaptığı itiraz başvurusunu görüşmek üzere saat 17.30'da toplandı.

CHP, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" ve ihtiyati tedbir kararının ardından YSK'ya başvurmuştu. Parti adına YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu tarafından sunulan dilekçede, söz konusu kararın "madden ve hukuken uygulanamaz" olduğu ifade edilmişti.

