YSK, Halfeti ve Siverek'te belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını kaldırdı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Halfeti ve Siverek ilçelerinde belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararları kaldırdı.
YSK, yerel seçimlere yönelik yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor.
Kurul, Şanlıurfa İl Seçim Kurulu'nun Halfeti ve Siverek'te belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararlara yapılan itirazları görüştü.
YSK, her iki ilçede seçimlerini yenilenmesine ilişkin kararları kaldırdı.
Siverek'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AKP adayı Ali Murat Bucak yüzde 40,23 oy almış seçimi, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol yüzde 40,17 oy oranıyla kazanmıştı. AKP seçim sonucuna itiraz etmiş, Şanlıurfa İl Seçim Kurulu ise seçimin yenilenmesine karar vermişti.
Halfeti de ise DEM Parti adayı Mehmet Karayılan oyların yüzde 39,45'ini, AKP'nin adayı Şeref Albayrak yüzde 34,97 oyda ikinci sırada kalmıştı. YSK Halfeti de seçimin yenilenmesine ilişkin İl Seçim Kurulu'nun seçimin yenilenmesine ilişkin aldığı kararı kaldırdı.
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