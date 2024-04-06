YSK, Kütahya\'da yerel seçimlerde oyların yeniden sayılmasına karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya'da yerel seçimlerde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
YSK'nin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerden gelen itirazları değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği kurul toplantısı sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Seçim Kurulunun Belediye Başkanlığı seçimleri için oyların yeniden sayılması kararına CHP'nin yaptığı itiraz YSK tarafından reddedildi. Buna göre, ilde oylar yeniden sayılacak.
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