YSK, Kütahya\'da yerel seçimlerde oyların yeniden sayılmasına karar verdi

Kastamonu Daday'da çıkan yangında ev, ahır ve atölye kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde çıkan yangında bir ev, ahır, samanlık ve atölye kullanılamaz hale geldi. Yangın, Satı Mehmet Gürtekin'e ait ahşap evde bilinmeyen sebeple çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evin yanı sıra atölye, ahır ve garaja sıçradı. Komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. Yangında ev, ahır, garaj ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.