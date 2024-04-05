YSK'ya Dünya Seçim Organları Birliği'nden ödül

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Dünya Seçim Organları Birliği (A-WEB), Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) " Türkiye'de Şeffaflık İçin En İyi Seçim Uygulamaları" başlıklı sunumuna, "En İyi Uygulamalar ve Girişimler" alanında ödül verdi.

YSK'den yapılan açıklamaya göre, A-WEB'in 20 Mart'ta Güney Kore'de gerçekleştirdiği 12. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ödül alacak uygulamalar belirlendi.

YSK'nin "Türkiye'de Şeffaflık İçin En İyi Seçim Uygulamaları" başlıklı sunumu, "En İyi Uygulamalar ve Girişimler" alanında ödüle layık görüldü.

Ödül töreni, A-WEB Tüzüğü'ne göre 2024'ün ikinci yarısında Kolombiya'da düzenlenecek 6. Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleştirilecek.

YSK'nin sunumunda, vatandaşların yanı sıra seçmenler, adaylar, siyasi partiler, seçim ve sandık kurulu görevlileri için seçime ilişkin uygulamalar tanıtıldı. Paydaşların ve araştırmacıların ilgisini çeken sandık tutanakları ve seçim sonuçları gibi verilere doğru ve kolaylıkla erişim sağlanması sayesinde bilgi asimetrisinin önüne geçilmesi, bu sayede gerçekleşen seçimlerde şeffaflığın ve sandığa güvenin katkısı örneklendirildi.

109 ülkeden 119 seçim yönetim organından oluşuyor

Seçim yönetimi alanında dünyanın en büyük uluslararası kuruluşu olan A-WEB, 109 ülkeden 119 seçim yönetim organından oluşuyor. A-WEB, dünya çapında özgür, adil, şeffaf ve katılımcı seçimlerin yürütülmesinde verimliliği ve etkinliği artırmayı amaçlıyor. Seçim yönetimi organlarının ilk küresel organizasyonu olan A-WEB'in Sekretaryası Güney Kore'de bulunuyor.