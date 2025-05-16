YTB Başkanı Eren Lübnan'da Türk Vatandaşlarıyla Buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Lübnan'da yerleşik Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Eren, Lübnan'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'le, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Beyrut Merkezini ziyaret etti.

Lübnan'ın farklı yerlerindeki bazı Türkmen köylerini ziyaret ettiklerini aktaran Eren, yurt dışında hangi ülkede olursa olsun, Türkiye ile bağı bulunan soydaşların kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Lübnan'ın kendine özel şartları olduğunu aktaran Eren, ülkede uzun süren iç savaş, istikrarsız siyasi arena ve İsrail'in Lübnan'a saldırganlığından kaynaklı ülkenin ekonomisinin, sistemi etkilediğini kaydetti.

Türkiye'nin yakın coğrafyadaki soydaşlarını sahipsiz bırakmamaya çalıştığını hatırlatan Eren, Lübnan'daki Türk varlığının kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Eğitime yönelik çalışmalarına değinen Eren, burs çalışmalarında Lübnan'daki tüm kesimlere eşit kontenjan sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Ziyaretinde bir araya geldiği vatandaşların ekseriyetle Mardin'den Lübnan'a yerleşmiş Türk kökenli vatandaşlar olduğunu anımsatan Eren, söz konusu toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Lütem de YEE'nin Türkiye'nin güzide kurumlarından biri olduğunu, kurumun Türkçe ve kültürel çalışmalarının çok kıymetli olduğunu ve bunu desteklediklerini kaydetti.

YEE Beyrut Koordinatörü Esra Yılmaz ise 2012'den bu yana Beyrut'ta çalışma yürüttüklerini ve hem fiziki, hem de çevrim içi Türkçe dersleri verdiklerini ve Lübnan'da Türk kültürünü tanıtma çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve Büyükelçi Murat Lütem, daha sonra bir araya geldikleri vatandaşlarla sohbet etti.