YTB'nin kurduğu Kreş ve Gündüz Bakımevi Serdar Çam'ın katıldığı törenle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YTB'nin kurduğu Kreş ve Gündüz Bakımevi Serdar Çam'ın katıldığı törenle açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YTB bünyesinde çalışan ailelere destek ve çocuklara güvenli ortam sağlamak için kurulan Kreş ve Gündüz Bakımevi törenle hizmete açıldı. Törene Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı; Çam, hizmetin kadın istihdamı ve annelerin iş hayatına odaklanması için önemli olduğunu söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bünyesinde, çalışan ailelerin desteklenmesi ve çocukların güvenli ve nitelikli gelişim ortamlarına kavuşması amacıyla kurulan Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete açıldı.

YTB Hizmet Binası'nda düzenlenen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz ve YTB Başkanı Abdulhadi Turus katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, törende yaptığı konuşmada, kreş ve gündüz bakımevinin kısa sürede hizmete hazır hale getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalışan ailelere yönelik bu tür hizmetlerin önemine işaret eden Çam, "Özellikle kadının istihdamı, annelerin iş hayatında rahat ve huzurlu bir şekilde işlerine odaklanabilmesi için yapılan bu hizmeti takdirle karşılıyoruz, tebrik ediyoruz." dedi.

Çam, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda yetişmesinin önem taşıdığını belirterek, "Rabb'im yavrularımızı güzel bir şekilde yetiştirmeyi nasip etsin. Bahtları açık olsun hepsinin. İnşallah burası gelişimlerine katkı sağlasın." ifadelerini kullandı.

Hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çam, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile YTB çalışanlarını tebrik etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı, çocuklarla bir araya gelerek hediye takdim etti.

Kaynak: AA
Yurtdışı Türkler ve Akraba TopluluklarıEğitimGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Afrika ülkesinden Türkiye’ye karşı hamle İsrail’den yardım istediler Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
16:11
TFF’de sürpriz karar İşte bu hafta hakemleri atayacak kişi
TFF'de sürpriz karar! İşte bu hafta hakemleri atayacak kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 17:37:19. #7.12#
SON DAKİKA: YTB'nin kurduğu Kreş ve Gündüz Bakımevi Serdar Çam'ın katıldığı törenle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei