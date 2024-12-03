Ytü\'de 9 Ay Önce Açılan Kütüphanenin Tavanından Kopan Parçalar, Çalışma Masalarına Düştü... Prof. Dr. Çelik: Kütüphanede Baretle Eylem Yapacağım

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(İSTANBUL)- Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) şubat ayında hizmete giren kütüphanenin tavanından kopan parçalar, öğrencilerin çalışma masalarına düştü. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik, "Bu binayı yaptıran yöneticiler, müteahhitler ve teslim alanlar hakkında kimse hesap sormayacak mı? Bu binayı yapan ve teslim alanlar malzemeden çalan akademik ve idari görevliler elini kolunu sallayarak kampüste geziyorlar" diye tepki gösterdi.

YTÜ'de 9 ay önce hizmete giren kütüphanenin tavanından koparak düşen parçaların göründüğü fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. O fotoğrafları paylaşan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik, kütüphanenin 29 Şubat tarihinde kullanıma açıldığını anımsattı. Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na bilgi veren Çelik, daha önce aynı sorunla yine karşılaştıklarını vurguladı. Kütüphanede baretle eylem yapacağını da anlatan Çelik, üniversite yetkililerine mağduriyeti giderme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Çelik, şunları kaydetti:

"YTÜ kütüphanemizde sürekli tavandan öğrencilerimiz üzerine kopan parçalar düşüyor. Bina çürük, her tarafı rezil vaziyette ve dökülüyor. Öğrencilerimiz korku ve panik içinde ders çalışıyorlar. Bina hizmete gireli daha 9 ay oldu, 1 yıl bile olmadı. Bu binayı yaptıran yöneticiler, müteahhitler ve teslim alanlar hakkında kimse hesap sormayacak mı? Bu binayı yapan ve teslim alanlar, malzemeden çalan akademik ve idari görevliler elini kolunu sallayarak kampüste geziyorlar. Bu birilerinin kanına dokunmuyor olabilir ama benim kanıma dokunuyor. Sayın Cumhurbaşkanım; istirham ediyorum, lütfen bu olaya el atınız ve hesap sorunuz. İbreti alem için bunlar hakkında işlem yapınız. Bu paralarda yetim hakkı var. Maalesef bizim üniversitede bunun hesabını soracak tek bir idareci yok."

Çelik, kütüphaneyi yapan müteahhitle üniversitenin davalık olduğu bilgisini de aktardı.