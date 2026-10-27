YTÜ heyeti Diyarbakır Çermik\'te kaplıca ve tarihi yapıları inceledi

YTÜ heyeti Diyarbakır Çermik'te kaplıca ve tarihi yapıları incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YTÜ Mimarlık Fakültesi öğrenci ve akademisyenleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğinin teknik gezisi kapsamında Diyarbakır'ın Çermik ilçesini ziyaret etti. Heyet, Melike Belkıs Kaplıcaları'nda hamam ve sıcak su hakkında bilgi aldı, tarihi yapıları da inceledi.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrenci ve akademisyenleri, teknik gezi kapsamında Diyarbakır'ın Çermik ilçesini ziyaret etti.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğince yürütülen teknik gezi ve saha çalışması kapsamında Diyarbakır'a gelen YTÜ heyeti ilk olarak Melike Belkıs Kaplıcaları'nı gezdi.
Gezide teknik ekipten hamam yapısı ve kaplıcalardaki sıcak su hakkında bilgi alan YTÜ heyeti, ilçedeki tarihi yapıları da gezerek inceledi.
Kaynak: AA
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