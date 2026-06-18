YTÜ QS Sıralamasında 102 Basamak Yükseldi

Yükseköğretim alanında dünyanın önde gelen sıralama kuruluşlarından Quacquarelli Symonds'un (QS) "2027 Dünya Üniversite Sıralaması"nda Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), 102 basamak yükselerek 634. sıraya yerleşti.

YTÜ'den yapılan açıklamaya göre, QS tarafından hazırlanan "2027 Dünya Üniversite Sıralaması" yayımlandı.

Yükseköğretim kurumlarının, akademik saygınlık, uluslararasılaşma, araştırma etkisi ve istihdam çıktıları gibi temel göstergeler üzerinden değerlendirildiği sıralamada YTÜ, genelde 102 basamak yükselerek 634. oldu.

"QS 2026 Dünya Üniversite Sıralaması"nda da başarı gösteren YTÜ, 2 yılda toplamda 242 basamak yükselme başarısı gösterdi.

Küreseldeki sıçrama Türkiye'deki sıralamaya da yansıdı. YTÜ, Türkiye'den değerlendirmeye alınan 25 üniversite arasında 1 basamak yükselerek, 10. sıradan 9. sıraya çıktı.

YTÜ'nün en belirgin sıçrama yaptığı alan, iş dünyasının üniversite mezunlarına yönelik perspektifini yansıtan İşveren İtibarı (Employer Reputation) göstergesi oldu.

Bir önceki yıla göre 93 sıra yükselen üniversite, dünya genelinde 217. sıraya çıktı. Türkiye ulusal sıralamasında bu kategoride 8. sırada bulunan YTÜ'nün mezun istihdam oranı ise yüzde 95 seviyesinde kayıtlara geçti.

Uluslararası alandaki bu artış, üniversitenin iş dünyasıyla yürüttüğü uygulamalı eğitim modelinin yerel ve küresel ölçekteki karşılığını ortaya koydu.

Araştırma kalitesinin temel ölçeklerinden Fakülte Başına Atıf (Citations per Faculty) metriğinde 53 basamak yükselerek 571. sıraya yerleşen YTÜ, 114,4'lük skoruyla 59,9 olan küresel ortalamanın neredeyse iki katı değer üretti. Üniversite, bu performansıyla ilgili alanda Türkiye genelinde 9. sırada konumlandı.

Sürdürülebilirlik metriğinde de yukarı yönlü hareketini koruyan YTÜ, küreselde 26 basamak ilerlemeyle 403. sıraya yerleşti, Türkiye'de ise 5. oldu.

YTÜ'nün uluslararasılaşma hedefine yönelik son yıllarda atılan adımlar, QS sıralamasında da karşılığını buldu. Üniversite, Uluslararası Öğrenci kategorisinde 38 basamak yükselerek 579. sıraya yerleşti. Türkiye'deki en iyi 4. kurum olarak listelenen YTÜ'nün 14,4 olan uluslararası öğrenci oranı, 8,8'lik dünya ortalamasını belirgin farkla aştı.

Uluslararası Araştırma Ağı göstergesinde ise 10 puanlık ilerleme yakalayarak 753. sıraya yükselen YTÜ, bilimsel işbirliklerindeki küresel etkileşimini genişletmeyi sürdürüyor.