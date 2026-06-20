Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Türk Halk Müziğinin değerli temsilcilerinden Yücel Paşmakçı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bağlama icracılığı, eğitmenliği, kurum yöneticiliği ve gerçekleştirdiği derleme çalışmalarıyla geleneksel müziğimizin korunmasına, geliştirilmesine ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sunan Yücel Paşmakçı, Türk müzik kültürüne bıraktığı kıymetli mirasla daima saygı ve minnetle anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."