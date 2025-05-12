Yük Asansörü İşçiyi Hayatından Etti

ORDU'nun Aybastı ilçesinde çalıştığı inşaat alanında üzerine yük asansörü kabini düşen inşaat işçisi Hakan Yakışan (46), yaşamını yitirdi.

Olay, bu akşam saat 17.30 sıralarında Aybastı ilçesi Pelitözü Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat alanında çalışan Hakan Yakışan'ın üzerine, inşaatın dış cephesinde yer alan yük asansörünün kabini düştü. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakışan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.