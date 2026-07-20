Yüksek Dağda Liftiği Dağcının Cenazesi Morgda

ÖLEN DAĞCI'NIN CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Hakkari'de Cilo Sat Dağı'ndaki 4 bin 135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi'ne tırmanış yaptıktan sonra kaybolan ve 5 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine dün ulaşılan dağcı Yüksel Işık'ın (61) cenazesi otopsi işlemleri için bulunduğu noktadan 2 günlük zorlu çalışmanın ardından helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirildi. Işık'ın iniş sırasında yaklaşık 200 metre sürüklendiği ve emniyet ipinde asılı kaldığı değerlendirildi.