Yüksek Hızlı Tren Projesinde Maliyet Artışı

(ANKARA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, dört ili kapsayan Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin öngörülen maliyetinin 7 yılda yüzde bin 433 arttığını açıkladı. Yazgan, "Bu, sadece bir yatırım hesabı hatası değil, yönetim iflasıdır. Türk lirasının erimesi ve plansızlık, projeyi 'halk hizmeti' olmaktan çıkarıp, halkın sırtına yüklenen 'maliyet kamburu' haline getirmiştir" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Halkalı - Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Nisan 2020'de çalışmaları yerinde inceleyen dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hattın 2023'te hizmete gireceğini söyledi. Projenin bitmediği, 2023'ün ise seçim yılı olduğu göz önüne alındığında açıklamanın seçim odaklı propaganda olduğu anlaşılıyor. Benzer bir adım, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler öncesinde de atıldı. 17 Ocak 2024'te incelemelerde bulunan yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu kez projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kısmının 2025'te, tamamının ise 2028'te faaliyete geçeceğini öne sürdü. Hattın halen faaliyete geçmediği göz önüne alındığında bu açıklamanın da yerel seçimlere dönük propaganda amacı taşıdığı görülüyor" ifadesini kullandı.

Yazgan, şunları kaydetti:

"Projenin öngörülen maliyet tutarı sürekli artıyor ve bitiş yılı sürekli erteleniyor. 2019 yılında öngörülen maliyet, 7,4 milyar liraydı. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na göre öngörülen maliyet, Halkalı-Çerkezköy kısmı için 55,3 milyar lira ve Çerkezköy-Kapıkule kısmı için 58,2 milyar lira olmak üzere 113,5 milyar liraya çıktı. Bu da yüzde bin 433'lük bir artış demektir. Başka bir ifadeyle maliyet, 7 yılda 14 kat arttı. Projede 25 milyar liralık dış kredi ve 14,9 milyar liralık da AB hibesi kullanılıyor. Öte yandan, 2022 olan öngörülen bitiş yılı, projenin Çerkezköy-Kapıkule kısmı için 2026, Halkalı-Çerkezköy kısmı için de 2027 olarak belirtiliyor."

7 yılda yüzde bin 433 oranında artan bir maliyet tablosu, sadece bir yatırım hesabı hatası değildir; bu bir yönetim iflasıdır. Türk lirasının erimesi ve plansızlık, hızlı tren hattını bir 'halk hizmeti' olmaktan çıkarıp, halkın sırtına yüklenen bir 'maliyet kamburu' haline getirmiştir. Her seçim öncesi rayların üzerinde poz veren bakanlar değişiyor, vaatler yenileniyor ama Edirneli hemşerilerimin beklediği o tren bir türlü raylara inmiyor. İktidar, Avrupa'ya bağlanma hayalini seçim sandığına meze ediyor. 2022'de bitecek denilen hattın halen bitmemesi, halkın aklıyla alay etmektir. Ortada AB hibesi ve devasa dış krediler varken projenin bitirilememesi, uluslararası itibarımızı da zedeliyor. Bu proje, iktidarın liyakatten uzak kadrolarının elinde bir 'yılan hikayesine' dönmüştür."