Yüksek Mahkeme Kızılhaç'ın Ziyaretini Onayladı - Son Dakika
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Yüksek Mahkeme Kızılhaç'ın Ziyaretini Onayladı

04.06.2026 06:30
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İsrail Yüksek Mahkemesi, Kızılhaç'ın Filistinli tutukluları ziyaret etme kısıtlamasını kaldırdı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Filistinli tutukluları ziyaret etmesini engelleyen uygulamasının yasal dayanağı bulunmadığına hükmederek kaldırılmasına karar verdi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Yüksek Mahkeme, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin İsrail Hapishaneler İdaresi ile İsrail ordusuna bağlı gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinli tutukluları ziyaret etmesini ve onlar hakkında bilgi almasını engelleyen uygulamaya karşı açılan davayı oy birliğiyle kabul etti.

Söz konusu uygulama Gazze'ye yönelik savaşın başlamasının ardından Ekim 2023'ten bu yana sürdürülüyor.

İsrail'in Haaretz gazetesinin aktardığına göre, kararın ardından Uluslararası Kızılhaç Komitesi İsrail'deki gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinli tutuklulara yönelik ziyaret faaliyetlerini yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıkladı.

Kararın tutukluların uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri çerçevesinde muamele görmesinin sağlanması açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, İsrailli yetkililerle temasların sürdürüleceği ve ziyaretlerin en kısa sürede yeniden başlaması için çalışılacağı ifade edildi.

İsrailli insan hakları örgütleri ile bazı Filistinliler, Şubat 2024'te Kızılhaç ziyaretlerinin yeniden başlatılması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Kızılhaç ziyaretlerinin durdurulmasıyla birlikte, Filistinli tutukluların durumuna ilişkin bilgi paylaşımı da kesilmişti.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esir ve tutukluların kötü muamele, tıbbi ihmal ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldığına yönelik iddialar uzun süredir uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarına da yansıyor. Filistinli yetkililer ise cezaevlerindeki koşulların Ekim 2023'ten bu yana daha da kötüleştiğini belirtiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Mahkeme Kızılhaç'ın Ziyaretini Onayladı - Son Dakika

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