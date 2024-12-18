Yüksek Mahkeme, TikTok Davasını 10 Ocak'ta Görüşecek - Son Dakika
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Yüksek Mahkeme, TikTok Davasını 10 Ocak'ta Görüşecek

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un yasaklanması veya satışıyla ilgili davayı 10 Ocak'ta ele alacak.

18.12.2024 20:47
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ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasını ya da bir Amerikan şirketine satılmasını öngören yasal düzenlemeyle ilgili davada tarafların sözlü savunmalarını 10 Ocak'ta alacağını açıkladı.

ABD Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahkeme, sosyal paylaşım platformu TikTok'la ilgili davayı ele almaya 10 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

19 Ocak 2025 tarihine kadar Çinli ana firması ByteDance'ten ayrılıp bir Amerikan şirketine satılmaması halinde ABD'de yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya bulunan TikTok'un "geçici durdurma" talebiyle yaptığı başvuruyu kabul eden Yüksek Mahkeme, yeni yılın ikinci haftasında tarafların savunmalarını dinleyecek.

Buna göre mahkeme, ABD yönetiminin TikTok'la ilgili yaptığı yasal düzenlemenin, anayasanın 1. maddesinde yer alan "ifade özgürlüğünü" kısıtlayıp kısıtlamadığına ve söz konusu düzenlemenin anayasallığına bakacak.

Mahkemenin kararını ne kadar sürede açıklayacağı bilinmezken, ilgili yasanın 19 Ocak'ta yani seçilmiş başkan Donald Trump'ın yemin töreninden bir gün önce yürürlüğe girecek olması dikkati çekiyor.

ABD'de TikTok'un yasaklanmasını mümkün kılan yasal düzenleme

ABD yönetimi, geçen yıl ABD'li kullanıcıların bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış, bu bağlamda martta Kongre'den geçen yasa tasarısı, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı.

Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok firması da bu yasanın ABD Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savunarak, iptali için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

TikTok, başvurusunda ayrıca ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğu, bu süre zarfında ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığı savunulmuştu.

Temyiz Mahkemesi ise TikTok'un yasaya karşı açtığı davada kararını vermişti. Mahkeme, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı.

Öte yandan, Donald Trump, seçim kampanyasında, görevi devralacağı 20 Ocak 2025'ten bir gün önce yürürlüğe girecek yasaya karşı çıkmıştı.

TikTok'un, yasanın uygulanmasının geçici olarak durdurulması talebiyle Temyiz Mahkemesi'ne sunduğu başvuru dilekçesinde şirketin, Yüksek Mahkeme incelemesi beklenirken geçici bir tedbir kararı talebinde bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksek Mahkeme, TikTok Davasını 10 Ocak'ta Görüşecek - Son Dakika

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