Yüksek Teknoloji Üretiminde Rekor Artış
Yüksek Teknoloji Üretiminde Rekor Artış

12.08.2025 11:13
Türkiye'de yüksek teknolojili ürün imalatı haziranda yüzde 88,2 artarak 212'ye ulaştı.

ZEYNEP DUYAR/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'nin katma değerli üretimi artırma politikasıyla yüksek teknolojili ürünlerin imalatındaki artış haziranda yüzde 88,2 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, sanayi üretiminde artış hız kesmeden devam ediyor.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artışla 113,6'ya çıktı. Söz konusu artış son 16 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bu artışa imalat sanayisinin etkisi dikkati çekerken, söz konusu sektörün, toplam sanayi üretim endeksindeki değişime etkisi 8,4 puanı buldu. İmalat sanayisi üretim endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 9,5 artarak 114,9 seviyesine yükseldi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisindeki artışa etkisinin 4,2 puan olduğu hesaplandı.

Bu alanı 2,9 puan ile "orta-düşük teknoloji ürünlerinin üretimi", 2,2 puan ile "diğer ulaşım araçlarının üretimi", 1,8 puanla "gıda ürünlerinin imalatı" ve 1,7 puanla "düşük teknoloji ürünlerinin imalatı" izledi.

Teknoloji üretimlerinde rekor artışlar

Türkiye'de, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, Milli Teknoloji Hamlesi ile sanayi ve üretim altyapısını yüksek teknoloji ve katma değer ekseninde güçlendirmek için yapılan çalışmalar meyvesini veriyor. Teknoloji ürünlerinin üretiminde de endeks bazında yılın ilk 6 ayında rekor seviyeler görülüyor.

Bu kapsamda, yüksek teknolojili ürün imalatı haziranda yüzde 88,2'lik artışla 212'ye ulaştı. Böylece endeksin kaydedildiği 2011'den bu yana tüm zamanların en yüksek seviyesi görülmüş oldu.

Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalatı da aynı ayda yüzde 2,6 yükselişle 121,7'ye ulaştı. Orta-düşük teknolojili ürünler sektörü yüzde 9,1 artışla 112,8'e ve düşük teknolojili ürünler de yüzde 4,6 yükselişle 102'ye çıktı. Böylece artış oranlarında, orta-düşük teknolojili ürünlerde son 16 ayın, düşük teknolojili ürünlerde ise son 3 yılın rekor seviyesi görüldü.

Sermaye malından mobilyaya endeksler yükselişte

Ayrıca, takvim etkilerinden arındırılmış endekste bu yıl en yüksek seviyesini gören kategoriler arasında 175,1 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı öne çıktı.

Söz konusu ürünleri 164,4 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, 153,2 ile sermaye malı, 131 ile içeceklerin imalatı, 127,6 ile fabrikasyon metal ürünler (makine ve teçhizat hariç), 119,3 ile ağaç ve mantar ürünleri imalat, 112,6 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, 111,8 ile kauçuk ve 110,9 ile mobilya imalatı takip etti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

